Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Станом на ранок 24 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до - 44,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 43,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) різко знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 24 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5919 гривень за 1 долар (-0,1397 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,5093 гривень за 1 євро (-0,0418 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, структурний дефіцит валюти зріс минулого тижня. Національний банк збільшив продажі з резервів до максимуму з початку року.

НБУ протягом тижня 17-21 лютого 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,191 млрд доларів.

Це на 77,8% більше, ніж протягом попереднього тижня 10-14 лютого - 670,10 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 6,066 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (3,1 млрд доларів).