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Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Україна, Четвер 27 березня 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро знизився на 10 копійок до 45,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,45 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305 грн).

Офіційний курс євро складе 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).

Коментар НБУ

Як заявив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олександр Арсенюк, продаж валюти Національним банком не виснажує міжнародні резерви, а лише забезпечує належне використання за призначенням коштів міжнародної допомоги.

За його словами, на початок 2025 року Україна отримала від міжнародних партнерів 117 млрд доларів в еквіваленті. Із цієї суми: на валютні інтервенції було використано 86 млрд доларів, 15 млрд доларів було використано на платежі за зовнішніми зобов'язаннями уряду та НБУ, решта 16 млрд доларів - це чистий приріст міжнародних резервів.

При цьому обсяг резервів з початку великої війни збільшився з 28 млрд доларів до 44 млрд доларів.

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