Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 45,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Официальный курс на 27 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5644 гривен за 1 доллар (-0,1305 грн).

Официальный курс евро составит 44,823 гривен за 1 евро (-0,3159 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил директор Департамента открытых рынков НБУ Александр Арсенюк, продажа валюты Национальным банком не истощает международные резервы, а лишь обеспечивает надлежащее использование по назначению средств международной помощи.

По его словам, на начало 2025 года Украина получила от международных партнеров 117 млрд долларов в эквиваленте. Из этой суммы: на валютные интервенции было использовано 86 млрд долларов, 15 млрд долларов было использовано на платежи по внешним обязательствам правительства и НБУ, остальные 16 млрд долларов - это чистый прирост международных резервов.

При этом объем резервов с начала большой войны увеличился с 28 млрд долларов до 44 млрд долларов.