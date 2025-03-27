Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 45,15 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,45 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.
Официальный курс на 27 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5644 гривен за 1 доллар (-0,1305 грн).
Официальный курс евро составит 44,823 гривен за 1 евро (-0,3159 грн).
Комментарий НБУ
Как заявил директор Департамента открытых рынков НБУ Александр Арсенюк, продажа валюты Национальным банком не истощает международные резервы, а лишь обеспечивает надлежащее использование по назначению средств международной помощи.
По его словам, на начало 2025 года Украина получила от международных партнеров 117 млрд долларов в эквиваленте. Из этой суммы: на валютные интервенции было использовано 86 млрд долларов, 15 млрд долларов было использовано на платежи по внешним обязательствам правительства и НБУ, остальные 16 млрд долларов - это чистый прирост международных резервов.
При этом объем резервов с начала большой войны увеличился с 28 млрд долларов до 44 млрд долларов.