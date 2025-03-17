Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 44,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,38-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотириденного зростання.

Офіційний курс на 17 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5098 гривень за 1 долар (-0,0172 грн).

Офіційний курс євро складе 45,2291 гривень за 1 євро (+0,2284 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня навряд чи варто очікувати якихось незвичайних подій на валютному ринку.

За його прогнозом, межі допустимих (очікуваних) коливань офіційного курсу залишаться на рівні 41,4-42 грн/долар.