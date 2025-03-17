Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,38-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после четырехдневного роста.

Официальный курс на 17 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5098 гривен за 1 доллар (-0,0172 грн).

Официальный курс евро составит 45,2291 гривен за 1 евро (+0,2284 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе вряд ли стоит ожидать каких-то необычных событий на валютном рынке.

По его прогнозу, пределы допустимых (ожидаемых) колебаний официального курса останутся на уровне 41,4-42 грн/доллар.