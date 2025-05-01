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Скільки коштують долар і євро 1 травня: обмінники виставили нові курси

Україна, Четвер 01 травня 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро 1 травня: обмінники виставили нові курси Фото: курс долара впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 47,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро - по 46,90 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 8 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день травня. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 1 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4706 гривень за 1 долар (-0,0941 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,1687 гривень за 1 євро (-0,1153 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження структурного дефіциту валюти у квітні. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,244 млрд доларів. Це мінімальний обсяг з березня минулого року.

НБУ скорочує продажі четвертий місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 11,659 млрд доларів.

З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 16,8 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

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