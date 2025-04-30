НБУ знизив курс долара на 1 травня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день травня. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,46-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 1 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4706 гривень за 1 долар (-0,0941 грн). bank.gov.ua

Прогноз курсу

За квітень офіційний курс долара зріс на 9 копійок до 41,56 гривень.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, курс долара в травні може зрости.

"Цілком можливо, що в другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс буде на рівні 41,6-42 грн/долар", - сказав він.

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