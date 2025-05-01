Сколько стоят доллар и евро 1 мая: обменники выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 1 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,90 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день мая. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 1 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4706 гривен за 1 доллар (-0,0941 грн).
Официальный курс евро составит 47,1687 гривен за 1 евро (-0,1153 грн).
Ситуация на рынке
Статистика НБУ свидетельствует о снижении структурного дефицита валюты в апреле. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,244 млрд долларов. Это минимальный объем с марта прошлого года.
НБУ сокращает продажи четвертый месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 11,659 млрд долларов.
С начала года Украина получила международную помощь на сумму 16,8 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
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