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Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: актуальні ціни на АЗС

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 15:44
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: актуальні ціни на АЗС Фото: ціни на дизельне паливо впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні 8 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Ціни на бензин зросли, автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,47 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 45,71 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21, 81 грн. за літр (0,00 грн.).

Роздрібні ціни в Україні:

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: актуальні ціни на АЗС

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent минулого тижня впали на 5% до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.

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