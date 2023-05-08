Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: актуальні ціни на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні 8 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Ціни на бензин зросли, автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,47 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 45,71 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21, 81 грн. за літр (0,00 грн.).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent минулого тижня впали на 5% до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.