Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: актуальні ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні 12 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подорожчав, бензин без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,63 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 46,46 гривень за літр (-0,29 гривень), на автогаз - 21,69 гривень за літр (-0,01 гривні).

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

Зазначимо, нафту на світових ринках дорожчає протягом останнього місяця, що має призвести до зростання цін на пальне, яке імпортує Україна.