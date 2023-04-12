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Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: актуальные цены на АЗС в Украине

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Украина, Среда 12 апреля 2023 13:38
Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: актуальные цены на АЗС в Украине Фото: цены на топливо снижаются на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на дизельное топливо в Украине 12 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал, бензин без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,63 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 46,46 гривен за литр (-0,29 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: актуальные цены на АЗС в Украине

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожает в течение последнего месяца, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.

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Цены на бензин
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