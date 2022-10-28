Скільки коштуватимуть газ та нафта у світі: прогноз НБУ

Згідно з прогнозом, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році складуть - 1644,9 доларів, 2023 році 1371,0 доларів, у 2024 році - 932,3 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Крім того, НБУ прогнозує середню ціни нафти марки Brent у 2022 році на рівні 102,0 доларів за барель. Очікується, що 2023 році ціна буде 94,3 доларів, у 2024 році - 81,4 доларів.

Як зазначається у звіті світові ринки на нафту та природний газ у Європі в ІІІ кварталі 2022 року мали різноспрямовану динаміку. Уповільнення глобальної економіки вплинуло на суттєве скорочення попиту на нафту та, відповідно, її здешевлення. Однак обмеження обсягів видобування країнами ОПЕК+ утримало ціни від ще глибшого падіння.

За прогнозом, дія цих факторів залишатиметься визначальною на ринку нафти і надалі. Додатковий вплив на ринок матиме запровадження європейськими країнами максимальної ціни на російську нафту, унаслідок чого вона дедалі більше переорієнтовуватиметься на ринок Азії.

Ціни на природний газ подекуди сягали чергових рекордів через проблеми з його постачанням з Росії. Однак швидке заповнення сховищ газом із випередженням встановлених графіків, насамперед завдяки активному імпорту СПГ, скоригували ціни донизу, зазначили в НБУ.

"Очікується, що висока волатильність на ринку залишатиметься через подальший шантаж Росії. Але поступове зменшення залежності країн Європи від російського газу на тлі суттєвого скорочення його споживання сприятиме зниженню цін", - йдеться у звіті.