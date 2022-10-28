Сколько будут стоить газ и нефть в мире: прогноз НБУ

Согласно прогнозу, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году составят 1644,9 долларов, в 2023 году - 1371,0 долларов, в 2024 году - 932,3 долларов за 1 тысячу кубометров.

Кроме того, НБУ прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 2022 году на уровне 102,0 долларов за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 долларов, в 2024 году - 81,4 долларов.

Как отмечается в отчете, мировые рынки на нефть и природный газ в Европе в ІІІ квартале 2022 года имели разнонаправленную динамику. Замедление глобальной экономики повлияло на существенное сокращение спроса на нефть и соответственно ее удешевление. Однако ограничение объемов добычи странами ОПЕК+ удержало цены от более глубокого падения.

По прогнозу, действие этих факторов будет оставаться определяющим на рынке нефти и дальше. Дополнительное влияние на рынок будет введение европейскими странами максимальной цены на российскую нефть, в результате чего она все больше будет ориентироваться на рынок Азии.

Цены на природный газ иногда достигали очередных рекордов из-за проблем с его поставкой из России. Однако быстрое заполнение хранилищ газом с опережением установленных графиков, в первую очередь благодаря активному импорту СПГ, скорректировали цены вниз, отметили в НБУ.

"Ожидается, что высокая волатильность на рынке будет оставаться из-за дальнейшего шантажа России. Но постепенное уменьшение зависимости стран Европы от российского газа на фоне существенного сокращения его потребления будет способствовать снижению цен", - говорится в отчете.