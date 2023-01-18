Скільки коштуватиме газ у Європі: прогноз на початок 2023 року

У ЄС вже сформувались певні цінові тенденції, згідно із якими природний газ на спотовому ринку у першому кварталі 2023 року коштуватиме до 85 євро за мегават-годину, що пропорційно приблизно 900 доларів за тисячу кубометрів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Втім, ціна може змінитись у бік збільшення, якщо, наприклад Росія вдасться до нових атак на європейську газотранспортну інфраструктуру", - зазначив експерт.

Білявський нагадав про різкі стрибки цін у Європі у 2022 році під впливом інформаційно-психологічного тиску з боку Газпрому. "Такий фактор матиме частковий вплив і у 2023 році, але його вага буде значного меншою, аніж торік", - вважає він.

За його прогнозом, визначально на цінову кон’юнктуру газового ринку ЄС у першому кварталі 2023 року впливатиме стан генерації електроенергії із відновлювальних джерел енергії, середньодобова температура, справність газотранспортної інфраструктури та системна робота терміналів.

"Наприклад, у третій декаді грудня 2022 року, обсяг вітрової генерації у балансі ЄС складав понад 30%, що безумовно позначилось на завантаженості газової генерації та, відповідно падіння попиту на блакитне паливо", - зазначив Білявський.

Також на котирування впливатиме погодний фактор. Наприклад, сьогодні у більшості країн ЄС зберігається помірна температура, і відтак газосховища заповненні в середньому на 84% і запаси щодоби в середньому збільшуються на 80 млн кубометрів, тобто вдається накопичувати блакитне паливо, але це до моменту зміни кліматичного фронту та похолодання, вважає експерт.

Білявський не виключив що у січні - березні 2023 року на газовому ринку ЄС буде фіксуватись висока волатильність спотових котирувань, що пов’язано зі зростанням частки зрідженого газу в європейському енергобалансі.

Зокрема, у разі похолодання збільшиться обсяг регазифікації зрідженого газу, який коштує дорожче за ресурс, який постачається трубопровідним транспортом. Таким чином, рівень завантаженості європейських LNG-терміналів може зрости з оптимального у 60% до пікового 80%.

Крім того, за його словами, існує ризик дефіциту скрапленого газу в першому кварталі 2023 року, через шторми та негоду, які вже призвели до зупинки двох LNG-терміналів Sabine Pass та Corpus Christi у США.

"Таким чином, аби зменшити вплив коливань на рівень промислової інфляції - потрібно вводити цінові обмеження на рівні 110 євро за мегават годину, при цьому в усіх сегментах договорів", - вважає Білявський.