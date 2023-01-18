Сколько будет стоить газ в Европе: прогноз на начало 2023 года

В ЕС уже сформировались определенные ценовые тенденции, согласно которым природный газ на спотовом рынке в перовом квартале 2023 года будет стоить до 85 евро за мегаватт-час, что пропорционально примерно 900 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

"Впрочем, цена может измениться в сторону увеличения, если, например, Россия прибегнет к новым атакам на европейскую газотранспортную инфраструктуру", - отметил эксперт.

Билявский напомнил о резких скачках цен в Европе в 2022 году под влиянием информационно-психологического давления со стороны Газпрома. "Такой фактор будет иметь частичное влияние и в 2023 году, но его вес будет значительно меньше, чем в прошлом году", - считает он.

По его прогнозу, определяющее на ценовую конъюнктуру газового рынка ЕС в первом квартале 2023 года будет влиять состояние генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии, среднесуточная температура, исправность газотранспортной инфраструктуры и системная работа терминалов.

"Например, в третьей декаде декабря 2022 года объем ветровой генерации в балансе ЕС составлял более 30%, что безусловно сказалось на загруженности газовой генерации и, соответственно, падении спроса на голубое топливо", - отметил Белявский.

Также на котировки повлияет погодный фактор. Например, сегодня в большинстве стран ЕС сохраняется умеренная температура, и, следовательно, газохранилища заполнены в среднем на 84% и запасы ежесуточно в среднем увеличиваются на 80 млн кубометров, то есть удается накапливать голубое топливо, но это до момента изменения климатического фронта и похолодания, считает эксперт.

Билявский не исключил, что в январе - марте 2023 года на газовом рынке ЕС будет фиксироваться высокая волатильность спотовых котировок, что связано с ростом доли сжиженного газа в европейском энергобалансе.

В частности, в случае похолодания увеличится объем регазификации сжиженного газа, который стоит дороже ресурса, поставляемого трубопроводным транспортом. Таким образом, уровень загруженности европейских LNG-терминалов может возрасти с оптимального в 60% до пикового 80%.

Кроме того, по его словам, существует риск дефицита сжиженного газа в первом квартале 2023 года из-за штормов и непогоды, которые уже привели к остановке двух LNG-терминалов Sabine Pass и Corpus Christi в США.

"Таким образом, чтобы снизить влияние колебаний на уровень промышленной инфляции, нужно вводить ценовые ограничения на уровне 110 евро за мегаватт час, при этом во всех сегментах договоров", - считает Белявский.