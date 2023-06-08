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Сколько стоит война: Счетная палата обнародовала данные о расходах госбюджета

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Украина, Четверг 08 июня 2023 14:03
Сколько стоит война: Счетная палата обнародовала данные о расходах госбюджета Фото: война забирает 60% расходов бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета были направлены на обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели направили 389 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты .

Как отметили в пресс-службе, расходы на оборону полностью обеспечены за счет внутренних источников поступлений.

Международная помощь

По данным Счетной палаты, доходы общего фонда госбюджета превысили плановый показатель на I квартал 2023 года на 141 млрд грн, или 57%. Перевыполнение плана доходов удалось достичь прежде всего за счет грантов от Всемирного банка на бюджетную поддержку, которые не планировались. Речь идет о 134 млрд грн, что составило 25% от всех доходов государственного бюджета.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа в I квартале получили 138 млрд грн. При этом Национальный банк в отличие от первого квартала предыдущего года не покупал военных облигаций.

От внешних кредиторов в общий фонд государственного бюджета поступило 266 млрд грн, в том числе: 177 млрд грн - макрофинансовая помощь ЕС; 64 млрд грн - кредит правительства Канады; 24 млрд грн - займы Всемирного банка.

Расходы на оборону

При планировании государственного бюджета в 2023 году ожидалось, что на сектор безопасности и обороны будет приходиться около половины расходов. В бюджете общий ресурс на национальную безопасность и оборону составил 1,14 трлн гривен или 18,2% ВВП.

В марте Рада изменила бюджет. В частности, 518 млрд гривен направили на военные нужды (денежное обеспечение военных, питание, производство и закупку специального оборудования, в частности БПЛА).

Финансовая помощь стран Запада не направляется на военные расходы, а идет исключительно на зарплаты, пенсии и другие цели.

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