Скільки коштує стійкість бізнесу? У Львові пройде RAU Summit 2026 за участю топменеджерів ритейлу

2 грудня у Львові відбудеться XIII RAU Summit 2026 - бізнес-подія року для власників, CEO та топменеджерів ритейлу й торговельної нерухомості. Головна тема саміту: "Скільки коштує стійкість?" і вона об'єднає керівників провідних українських компаній для обговорення викликів, інвестиційних можливостей і стратегій розвитку бізнесу на 2027 рік.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на організаторів заходу.
Український бізнес продовжує працювати, відновлюватися та інвестувати попри постійні виклики. Однак стійкість має свою ціну: втрати активів, перебудова логістики, енергонезалежність, безпека та відновлення потребують значних ресурсів.
Як знаходити баланс між витратами на стійкість та інвестиціями в розвиток? Які технології вже допомагають бізнесу підвищувати ефективність? Куди інвестуватимуть компанії у 2027 році?
Саме ці питання стануть центральними на RAU Summit 2026, який традиційно об'єднає лідерів галузі для обміну практичним досвідом, стратегічних дискусій і нових партнерств.
Серед експертів саміту - керівники провідних компаній.
Участь у саміті візьмуть:
Василь Даниляк - CEO OKKO;
Юлія Пінтескул - заступниця голови "Епіцентр К" та CEO "Епіцентр Маркетплейс";
Геннадій Вербиленко - CEO Comfy;
Микита Артемчук - CEO Prom;
Наталія Антоненко - генеральна директорка Порт Сіті Груп;
Роман Курицький - засновник Building Development;
Антон Скоков - керівник цифрових сервісів для бізнесу "Вчасно";
Костянтин Юрченко - комерційний директор цифрових сервісів для бізнесу "Вчасно";
Наталія Кравець - комерційна директорка Dragon Capital Property Management;
Артур Дізендорф - керівник відділу оренди ТРЦ Avenir Plaza;
Валерія Лавська - Chief Commercial Officer Promodo;
Галина Лакіш - комерційна директорка Lev Development.
Перелік експертів продовжує доповнюватися.
Програма саміту охопить п'ять стратегічних напрямів:
Ціна стійкості - втрати активів, децентралізація логістики, енергостійкість, безпека та інвестиції у відновлення.
Нова економіка торговельної нерухомості - вартість капіталу, окупність інвестицій, нові формати та споживчі настрої.
E-commerce 2027 - маркетплейси, штучний інтелект, омніканальність і боротьба за покупця.
Технології, які заробляють - рішення для автоматизації, підвищення ефективності та стійкості бізнесу.
Розвиток без пауз - інвестиції, M&A-угоди, масштабування та експансія міжнародних гравців.
Окрім виступів і дискусій, на учасників чекають нетворкінг із керівниками провідних компаній та брендзони партнерів, де можна буде ознайомитися з бізнес-рішеннями, новими проєктами й обговорити можливості співпраці.
Серед компаній, які представлять свої брендзони, - "Трипільське Сонце", Lev Development, "Вчасно", eSputnik, ТРК White Lines, "Наша Сила", Viatec, WR Group, Building Development, Pricer24 та mono.
Дата проведення: 2 грудня 2026 року.
Місце проведення: місто Львів. З міркувань безпеки точну адресу локації з облаштованим укриттям повідомлять зареєстрованим учасникам.
Для гостей саміту також передбачені спеціальні знижки 15-20% на проживання в готелях Львова.
Реєстрація та детальна програма доступні за посиланням.
RAU Summit 2026 - можливість почути досвід лідерів ринку, знайти нові бізнес-контакти та визначити орієнтири розвитку на 2027 рік.