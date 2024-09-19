Попит вище пропозиції. Яка ситуація з орендою квартир в Києві та які ціни

У Києві попит на оренду житла з приходом осені зростає, що відображається і на цінах.

РБК-Україна дізналося у експертки з нерухомості, засновниці агентства Bondaruk Partners Олени Бондарук, яка зараз ситуація на ринку оренди квартир у Києві.

Як відновлюється попит на оренду квартир у Києві

З початком повномасштабної війни попит на оренду житла в Києві значно впав. У перші місяці вторгнення багато людей залишали столицю, шукаючи безпечніші регіони для проживання. Однак після звільнення Київської області ситуація поступово почала змінюватися. Люди, які залишили місто, почали повертатися, а також з’явився новий попит з боку тих, хто орендує житло у столиці вперше.

Станом на початок 2024 року, ринок оренди відновився майже до довоєнного рівня, а в деяких сегментах ціни навіть зросли. Основна причина — великий приплив тимчасово переміщених осіб з регіонів, особливо з тих, що близькі до лінії фронту.

"З кінця літа і на осені кількість заявок зняти житло в рази перевищує кількість запропонованих обʼєктів в оренду. Найбільший попит на райони метро (підземні станції, що не залежать від повітряних тривог), великим попитом користується житло на правому березі столиці", – говорить Олена Бондарук.

Як попит відобразився на цінах

Попит на оренду восени зріс, що також позначилося на цінах. Особливу активність проявляють як студенти, так і представники виробничих та IT-компаній, що релокуються з небезпечних регіонів. Бюджет таких орендарів значно вищий за середній — від 20 до 25 тисяч гривень на місяць.

Найбільший попит зараз спостерігається на 1- та 2-кімнатні квартири поруч із метро на низьких поверхах.

"Зʼявився особливий попит на квартири, у яких є газопостачання. Він виріс через те, що часто вимикають світло, і людям складно готувати їжу на електроплитах. А наявність газової плити при відключеннях гарантує хоча б одну із опцій комфорту", – пояснює експертка з нерухомості.

На яке житло у Києві найбільший попит

Квартири з ремонтом у пішій доступності до метро зазвичай здаються за день-два. Менший попит мають квартири, розташовані далі від метро, але інтерес до них також зберігається. Ціни на оренду бюджетного житла коливаються в межах 8-15 тисяч гривень на місяць.

Попит на оренду елітного житла також присутній, але вимоги орендарів до таких об’єктів значно вищі. Через це деякі елітні квартири можуть залишатися без орендарів до двох місяців.

Найбільше цікавлять орендарів квартири в сучасних будинках у центральних районах, таких як Печерський, Шевченківський та Голосіївський. Популярністю користуються також Оболонь і Позняки. Для тих, хто пересувається на авто, район не має великого значення, а ось користувачі громадського транспорту більше орієнтуються на правий берег міста.

Орендарі, які працюють з дому, обирають нові житлові комплекси з якісними ремонтами, оскільки більшість часу проводять у квартирі.

"Зараз найпопулярніші так звані "євродвушки": кухня-вітальня і окрема спальня. Але все індивідуально і залежить від особистих вподобань і фінансових можливостей клієнтів", – зазначає Олена Бондарук.