ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки кораблів з "Калібрами" вивела РФ у Чорне море зранку: відповідь ВМС

Україна, Неділя 21 січня 2024 08:30
UA EN RU
Скільки кораблів з "Калібрами" вивела РФ у Чорне море зранку: відповідь ВМС Фото: скільки кораблів з "Калібрами" вивела РФ у Чорне море 21 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку, 21 січня, російські війська вивели один ракетоносій. Загальний залп становить 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"В Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

А в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель та в Середземному морі - 1 ворожий корабель.

Ситуація на фронті на ранок 21 січня

На фронті, за даними Генштабу, українські військові за добу відбили 21 атаку противника на Куп'янському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили склад боєприпасів супротивника.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей - на південний схід від Урожайного (10 км на південь від Великої Новосілки). ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
На Балтійському морі. У Ленінградській області РФ лунали вибухи, горить газовий термінал
На Балтійському морі. У Ленінградській області РФ лунали вибухи, горить газовий термінал
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ