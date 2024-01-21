Сколько кораблей с "Калибрами" вывела РФ в Черное море с утра: ответ ВМС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

"В Черном море 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.

А в Азовском море находится 1 вражеский корабль и в Средиземном море - 1 вражеский корабль.

Ситуация на фронте на утро 21 января

На фронте, по данным Генштаба, украинские военные за сутки отразили 21 атаку противника на Купянском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили склад боеприпасов противника. При этом, как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей - к юго-востоку от Урожайного (10 км к югу от Великой Новоселки). ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области.