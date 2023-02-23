Скільки колаборантів на деокупованих територіях Херсонської області: відповідь екс-керівника ОДА
На сьогодні у правоохоронців знаходяться у роботі сотні справ щодо діяльності колаборантів на деокупованих територіях Херсонської області. Коли всі винні постануть перед судом - лише питання часу.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розказав екс-керівник Херсонської області Ярослав Янушевич.
За його словами, начальники поліції та СБУ розпочинали виконання обов’язків в перший же день після звільнення Херсонщини.
"Я знаю, що сотні справ знаходяться у роботі і питання лише часу коли всі винні постануть перед судом. Ми вже бачимо як виросла кількість справ, скерованих до суду, пов’язаних з колаборантами, і найближчим часом ми побачимо їх ще дуже і дуже багато", - повідомив Янушевич.
Нагадаємо, 11 листопада українська армія зайшла у місто Херсон після того, як Росія заявила вранці, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на лівий берег Дніпра.
Також ми писали, що російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загарбники продовжують активно атакувати позиції захисників на низці напрямків.
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