Сколько коллаборантов на деоккупированных территориях Херсонской области: ответ экс-руководителя ОГА

На сегодня у правоохранителей находятся в работе сотни дел по деятельности коллаборантов на деоккупированных территориях Херсонской области. Когда все виновные предстанут перед судом - только вопрос времени.

По его словам, начальники полиции и СБУ приступили к исполнению обязанностей в первый день после увольнения Херсонской области.

"Я знаю, что сотни дел находятся в работе и вопрос только времени, когда все виновные предстанут перед судом. Мы уже видим как выросло количество дел, направленных в суд, связанных с коллаборантами, и в ближайшее время мы увидим их еще очень и очень много", - сообщил Янушевич.

