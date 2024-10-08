Скільки КНДР може направити своїх солдатів в Україну: ЗМІ дізнались, як це може відбутись

За даними видання, ймовірно, Північна Корея направить свої регулярні війська в Україну на підтримку РФ. Про це свідчить те, що північнокорейські військові вже були помічені на окупованих територіях під виглядом так званих "радників".

Зокрема, за даними ЗМІ, днями в результаті удару було ліквідовано шість офіцерів з КНДР, а також ще 14 російських.

Defense Express вважає, що є декілька варіантів того, яка Північна Корея може задіяти свої війська в Україні. Адже розмови про це лунають вже давно, зокрема у черні говорилось йшла мова про сценарій із направленням Пхеньяном своїх інженерних військ.

Варто також нагадати скільки Північна Корея має танків, артсистем та іншого озброєння. Однак наразі варто зауважити, що Росії потрібна жива сила. А у КНДР - збройні сили на 1,28 млн осіб, з яких 1,1 млн сухопутних військ.

До складу армії КНДР входить 1 бронетанкова дивізія, 15 окремих бронетанкових бригад, 6 механізованих та 27 піхотних дивізій та 14 піхотних бригад. А також 1 артилерійської дивізії, 21 артилерійської бригади, 9 ракетно-артилерійських бригад.

Окрім цього треба пам'ятати про елітні війська КНДР, які зведенні у сили спеціального призначення. Мова йде про 3 повітряно-десантні бригади та один окремий батальйон, 10 снайперських бригад, 9 легких піхотних бригад, 17 окремих розвідувальних батальйонів, а також 8 окремих батальйонів спецпризначення головного розвідувального управління.

Також у складі збройних сил КНДР є військово-морські сили чисельністю у 60 тисяч, повітряні сили на 110 тисяч, а також ракетні війська стратегічного призначення кількістю до 10 тисяч. Варто зауважити, що всі ці оцінки приблизні та зроблені лондонським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

Ці кількість підрозділів свідчить про те, що збройні сили КНДР за чисельністю п'яті у світі, та лише на 200 тисяч поступаються поточній офіційній штатній чисельності армії РФ. Також варто нагадати, що армія у Північній Кореї призовна. Служба триває 10 років для чоловіків, 5 для жінок. А загалом все населення країни оцінене у 26 млн.

При цьому, значна частина збройних сил КНДР застосована не для оборонних задач, а у сільському господарстві, промисловості та будівництві. Водночас реальна кількість боєздатних підрозділів може бути ще меншою.

"При цьому скільки особового складу зможе виділити Пхеньян наразі невідомо. Адже досвід відкритого приєднання до бойових дій, які йдуть дуже далеко від своїх кордонів, говорить, що зазвичай для цієї задачі формується так званий "експедиційний корпус". Зазвичай він формується з найбільш підготовлених та боєздатних підрозділів, у випадку КНДР - повітряно-десантні бригади та розвідувальні батальйони", - пише Defense Express.

Однак у випадку з КНДР величезне значення для відбору кандидатів в нього буде мати, в першу черга, ідеологічна надійність, а значні зусилля будуть направлені на те, щоб набраний "колектив" просто не розбігся.

В Україні вже є військові КНДР

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що КНДР вже відправила до України невелику кількість військових, здебільшого інженерів, які контролюють якість і використання пхеньянської зброї російськими силами.

"Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму", - додав Коваленко.

Що передувало

У червні Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство, що передбачає взаємну допомогу в разі агресії проти однієї з країн. Путін також намагався переконати Кім Чен Ина відкрити дипломатичні місії в окупованих Донецьку та Луганську. Пентагон висловив занепокоєння, заявивши, що північнокорейські солдати в Україні можуть стати "гарматним м'ясом".

Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі для РБК-Україна висловив думку, що відправка військ у допомогу окупантам може мати дуже негативні наслідки для Північної Кореї.

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