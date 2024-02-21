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Скільки "Іскандерів" розгорнула Росія вздовж кордону з Україною: відповідь ГУР

Фото: ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на сьогодні Росія розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кількість "Іскандерів" на кордоні сильно змінитися не може, адже виробництво цих комплексів у Росії маленьке.

"46 ("Іскандерів" - ред.) було (у січні - ред.), зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - розповів Скібіцький.

Скільки ракет є у Росії

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у постачаннях деталей.

"По-друге, вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску", - пояснив Скібіцький.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, згідно з останніми даними, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

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