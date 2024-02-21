ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки "Іскандерів" розгорнула Росія вздовж кордону з Україною: відповідь ГУР

Середа 21 лютого 2024 15:40
UA EN RU
Скільки "Іскандерів" розгорнула Росія вздовж кордону з Україною: відповідь ГУР Фото: ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на сьогодні Росія розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кількість "Іскандерів" на кордоні сильно змінитися не може, адже виробництво цих комплексів у Росії маленьке.

"46 ("Іскандерів" - ред.) було (у січні - ред.), зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - розповів Скібіцький.

Скільки ракет є у Росії

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у постачаннях деталей.

"По-друге, вони зараз намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску", - пояснив Скібіцький.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, згідно з останніми даними, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України искандеры
NEWS
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"