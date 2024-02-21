Сколько "Искандеров" развернула Россия вдоль границы с Украиной: ответ ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

По его словам, количество "Искандеров" на границе сильно измениться не может, ведь производство этих комплексов в России маленькое.

"46 ("Искандеров" - ред.) было (в январе - ред.), сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, применяемую для пусков именно баллистических ракет с территории России", - рассказал Скибицкий.

Сколько ракет есть в России

Еще в январе в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал о том, что Россия способна производить около 115-130 стратегических ракет - с дальностью более 350 километров. В то же время, объемы могут отличаться в зависимости от месяца из-за того, что иногда Москва сталкивается с перебоями в поставках деталей.

"Во-вторых, они сейчас пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска", - объяснил Скибицкий.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, согласно последним данным, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.