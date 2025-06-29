Скільки Ірану потрібно часу для відновлення збагачення урану: оцінка МАГАТЕ

Керівник МАГАТЕ підтвердив, що деякі ядерні об'єкти, як і раніше, "існують".

"Я б сказав, що за кілька місяців вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які вироблятимуть збагачений уран, або навіть менше", - оцінив Гроссі в інтерв'ю CBS News.

Відповідаючи на запитання про чутки, ніби Іран зміг перевезти частину запасів високозбагаченого урану, він відповів, що в МАГАТЕ не знають, де може бути матеріал.

"Щось могло бути знищено під час атаки, але щось могло бути переміщено. Так що в якийсь момент має бути роз'яснення", - додав він.