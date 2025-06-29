Скільки Ірану потрібно часу для відновлення збагачення урану: оцінка МАГАТЕ

Ірану може знадобитися кілька місяців на відновлення збагачення урану до колишнього рівня, незважаючи на шкоду на ядерних об'єктах через атаки США та Ізраїлю.
Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Керівник МАГАТЕ підтвердив, що деякі ядерні об'єкти, як і раніше, "існують".
"Я б сказав, що за кілька місяців вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які вироблятимуть збагачений уран, або навіть менше", - оцінив Гроссі в інтерв'ю CBS News.
Відповідаючи на запитання про чутки, ніби Іран зміг перевезти частину запасів високозбагаченого урану, він відповів, що в МАГАТЕ не знають, де може бути матеріал.
"Щось могло бути знищено під час атаки, але щось могло бути переміщено. Так що в якийсь момент має бути роз'яснення", - додав він.
Нагадаємо, Ізраїль атакував іранські високозахищені ядерні об'єкти за допомогою безпілотників і військових літаків, щоб перешкодити режиму створити ядерну бомбу. Війна між країнами тривала 12 днів, поки не було оголошено перемир'я.
США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах - у Фордо, Натанзі та Ісфахані - 22 червня. Президент США Дональд заявив, що ядерну програму Ірану повністю знищено.
За даними ISW, днями Іран, судячи з усього, розпочав ремонтні роботи на об'єкті в Натанзі, про що свідчать супутникові знімки.
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