Скільки фіндопомоги від партнерів щомісяця потрібно Україні: відповідь Мінфіну

Цього року Україна потребує того, щоб отримувати від союзників близько 3 млрд доларів щомісяця.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Як зазначили у відомстві, Марченко виступив на зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн "Великої сімки" (G7).

Міністр зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від країн "Великої сімки" та Євросоюзу близько 63 мільярдів доларів.

"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалася швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Кабміну разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів відігравала вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні становить 3 млрд доларів США", - наголосив Марченко.

У відомстві зазначили, що вжили необхідних заходів для фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги.

"Допомога міжнародних донорів - це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, і зберегти життя тисяч військових", - розповів глава Мінфіну.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, стало відомо, що Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої нашій країні нададуть 50 млрд євро до 2027 року.

Також програма передбачає, що Україна має виконати умови для отримання коштів.

Як неодноразово наголошували українські чиновники, наша країна очікує отримати перші гроші вже у березні.