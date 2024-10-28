Скільки фіндопомоги Україна розраховує отримати до кінця року: відповідь Мінфіну

Партнери пообіцяли продовжити надання Україні фінансової допомоги до кінця 2024 року. Очікується, що вони передадуть 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, команда Мінфіну на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком взяла участь у щорічних зборах МВФ і Світового банку. Зокрема, українські чиновники провели низку зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами, у тому числі міністрами фінансів країн G7 та Євросоюзу.

Також було проведено круглий стіл міністрів на підтримку України, були обговорені питання надання кредиту на 50 млрд доларів від країн G7, який погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів, та реалізації проектів з підтримки України.

"До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі", - запевняють у відомстві.

Також там нагадали, що наступного року Україна очікує отримати від Євросоюзу 12,5 млрд євро фіндопомоги в рамках Ukraine Facility.