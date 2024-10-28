Сколько финпомощи Украина рассчитывает получить до конца года: ответ Минфина

Партнеры пообещали продолжить предоставление Украине финансовой помощи до конца 2024 года. Ожидается, что они передадут 15 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, команда Минфина во главе с министром финансов Сергеем Марченко приняла участие в ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка. В частности, украинские чиновники провели ряд встреч с международными финансовыми лидерами, в том числе министрами финансов стран G7 и Евросоюза.

Также был проведен круглый стол министров в поддержку Украины были обсуждены вопросы предоставления кредита на 50 млрд долларов от стран G7, который погасят за счет прибыли от замороженных российских активов, и реализации проектов по поддержке Украины.

"До конца текущего года Минфин Украины ожидает привлечь еще более 15 млрд. долларов США внешнего финансирования. Партнеры заверили, что направят поддержку в полном объеме", - заверяют в ведомстве.

Также там напомнили, что в следующем году Украина ожидает получить от Евросоюза 12,5 млрд евро финпомощи в рамках Ukraine Facility.