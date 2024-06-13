Скільки F-16 може отримати Україна у 2024 році і коли передадуть Mirage-2000: думка експерта

За його словами, на першому етапі Україна може скористатися винищувачами F-16, щоб відігнати авіацію росіян та завдавати ударів по наземних цілях.

"Думаю, скоро ми зможемо мати до 10 літаків і, можливо, до 14 до кінця року", - спрогнозував експерт.

При цьому частину завдань зможуть виконувати Mirage-2000, які пообіцяла Франція. Їх, ймовірно, нададуть не раніше початку 2025 року, додав Мусієнко.

Експерт зазначив, що якщо союзники виконають плани щодо поставок винищувачів F-16 Україні, то у 2026-2027 роках всього передати можуть близько 130 одиниць. За такої умови в українських пілотів буде повна перевага у повітрі.