RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько F-16 может получить Украина в 2024 году и когда передадут Mirage-2000: мнение эксперта

Фото: Украина в 2024 году получит истребители F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16. При этом поставок Mirage-2000 стоит ожидать в следующем году.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на первом этапе Украина может воспользоваться истребителями F-16, чтобы отогнать авиацию россиян и наносить удары по наземным целям. 

"Думаю, скоро мы сможем иметь до 10 самолетов и, возможно, до 14 к концу года", - спрогнозировал эксперт.

При этом часть задач смогут выполнять Mirage-2000, которые пообещала Франция. Их, вероятно, предоставят не раньше начала 2025 года, добавил Мусиенко. 

Эксперт отметил, что если союзники выполнят планы по поставках истребителей F-16 Украине, то в 2026-2027 гг. всего передать могут около 130 единиц. При таком условии у украинских пилотов будет полное преимущество в воздухе. 

F-16 для Украины

Стоит заметить, что уже этим летом Украина должна получить первые самолеты F-16. Их предоставит Дания.

Такие истребители крайне необходимы Украине, поскольку преимущество в воздухе сейчас у России.

Более детально о том, как ВСУ могут заполучить превосходство в небе, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Помощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине