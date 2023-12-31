Скільки дронів-камікадзе випустила РФ по Україні з вересня 2022 року: відповідь Ігната

Росія з вересня 2022 року випустила по Україні близько 3800 дронів-камікадзе. Сили ППО "приземлили" тисячі ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, вже близько 3800 запущено з вересня минулого року, коли почали застосовувати (росіяни, - ред.) ударні БПЛА", - сказав речник.

Він зазначив, що українським військовим вдалося збити близько 3000 дронів-камікадзе.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.

"Близько 3000 тисяч цих дронів знищено Силами оборони. Є над чим замислитися. Нам все ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних БПЛА", - додав він.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що окупанти запустили 49 "шахедів", з них українські сили ППО збили 21.

Відомо, що росіяни після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Також у Київській області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків збитих дронів.