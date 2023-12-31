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Сколько дронов-камикадзе выпустила РФ по Украине с сентября 2022 года: ответ Игната

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 11:32
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Сколько дронов-камикадзе выпустила РФ по Украине с сентября 2022 года: ответ Игната Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с сентября 2022 года выпустила по Украине около 3800 дронов-камикадзе. Силы ПВО "приземлили" тысячи вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Именно дронов-камикадзе по территории нашего государства, если уже обновлять информацию, уже около 3800 запущено с сентября прошлого года, когда начали применять (россияне, - ред.) ударные БПЛА", - сказал спикер.

Он отметил, что украинским военным удалось сбить около 3000 дронов-камикадзе.

Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но нужно больше новых средств.

"Около 3000 тысяч этих дронов уничтожены Силами обороны. Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА", - добавил он.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 30 декабря сообщали о пусках "шахедов". Было известно, что беспилотниками двигались по направлению Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Запорожской, Киевской областей.

Позже Воздушные силы уточнили, что оккупанты запустили 49 "шахедов", из них украинские силы ПВО сбили 21.

Известно, что россияне после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Также в Киевской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры из-за падения обломков сбитых дронов.

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