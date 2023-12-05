На скільки днів можна поїхати із Чехії без втрати захисту: пояснення

Українські студенти із тимчасовим захистом у Чехії можуть втратити цей статус, якщо поїдуть навчатися в іншу країну за обміном. Про це виданню повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії

Оскільки для навчання зазвичай треба оформляти дозвіл на проживання в іншій країні на термін понад 90 днів, це призведе до скасування тимчасового захисту в Чехії. Втім, якщо йдеться про короткотривале перебування до 90 днів, то тимчасовий захист у Чехії не скасовується.



У відомстві зазначають, у більшості країн неможливо навчатися чи працювати коротший термін, ніж 90 днів. Та варто попередньо проконсультуватися з посольством обраної країни.

Тимчасовий захист не скасовують, якщо людина виїжджає на тривалий час, йдеться на сайті МВС Чехії. При цьому відсутність понад 10 робочих днів може вплинути на надання фінансової допомоги, соціальне житло, місце в дитсадку чи школі та на медичне страхування.

"Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є вкрай необхідним для вирішення особистих справ. Цей період не повинен бути непропорційним тривалості дозволеного перебування. Тимчасовий захист був наданий як захист від конфлікту, тому ми не рекомендуємо подорожувати до місць війни", – пояснювали раніше в МВС.



Українці із тимчасовим захистом мають можливість їздити в Україну та у межах Шенгенської зони. Також – до країн за межами Шенгенської зони, але статус захисту не гарантує, що людині дозволять в'їзд.