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На скільки днів можна поїхати із Чехії без втрати захисту: пояснення

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехія встановила суворі правила тимчасового захисту для українців. Статус та пільги можна втратити за умови тривалого виїзду з країни на навчання чи у справах.

На скільки днів українські біженці можуть виїжджати із Чехії та на що впливає тривала відсутність, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українські студенти із тимчасовим захистом у Чехії можуть втратити цей статус, якщо поїдуть навчатися в іншу країну за обміном. Про це виданню повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії

Оскільки для навчання зазвичай треба оформляти дозвіл на проживання в іншій країні на термін понад 90 днів, це призведе до скасування тимчасового захисту в Чехії. Втім, якщо йдеться про короткотривале перебування до 90 днів, то тимчасовий захист у Чехії не скасовується.

У відомстві зазначають, у більшості країн неможливо навчатися чи працювати коротший термін, ніж 90 днів. Та варто попередньо проконсультуватися з посольством обраної країни.

Тимчасовий захист не скасовують, якщо людина виїжджає на тривалий час, йдеться на сайті МВС Чехії. При цьому відсутність понад 10 робочих днів може вплинути на надання фінансової допомоги, соціальне житло, місце в дитсадку чи школі та на медичне страхування.

"Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є вкрай необхідним для вирішення особистих справ. Цей період не повинен бути непропорційним тривалості дозволеного перебування. Тимчасовий захист був наданий як захист від конфлікту, тому ми не рекомендуємо подорожувати до місць війни", – пояснювали раніше в МВС.

Українці із тимчасовим захистом мають можливість їздити в Україну та у межах Шенгенської зони. Також – до країн за межами Шенгенської зони, але статус захисту не гарантує, що людині дозволять в'їзд.

Раніше повідомлялося, що українські біженці у Чехії зможуть продовжити статус тимчасового захисту до кінця березня 2025 року. Чеський парламент схвалив відповідний законопроект 1 грудня.

Нагадаємо, ми писали, як виїхати з Чехії та відмовитися від тимчасового захисту. Це можна зробити у різних установах, взявши паспорт із візовою відміткою.

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