Скільки дітей депортувала Росія з початку повномасштабної війни: відповідь омбудсмена

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, є ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України. Лубінець зазначив, що повернення дітей - це складний процес, оскільки РФ відмовляється співпрацювати, а кожний випадок розглядається окремо.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

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