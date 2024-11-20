Сколько детей депортировала Россия с начала полномасштабной войны: ответ омбудсмена

Депортация украинских детей

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, есть риск депортации 1,5 млн украинских детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Лубинец отметил, что возвращение детей - это сложный процесс, поскольку РФ отказывается сотрудничать, а каждый случай рассматривается отдельно.

Добавим, Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.

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