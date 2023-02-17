Скільки держпідприємства заробили для бюджету України: дані Мінекономіки
Фото: держпідприємства заробили для бюджету України 19 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мінекономіки підготувало проект постанови Кабміну про базовий норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів за 2022 році державних підприємств та компаній з часткою держави понад 50%. Очікуються надходження 19,4 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови.
Проектом передбачається:
- - затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у 2022 році, у розмірі 50%;
- - для АТ "Ощадбанк", "Оператор ринку" та ПрАТ "Укргідроенерго", "Укрфінжитло", "Українське Дунайське пароплавство" у розмірі 30%;
- для АТ "ПриватБанк" у розмірі 80%.
За попередніми розрахунками, у разі прийняття проекту прогнозна сума дивідендів до державного бюджету у 2023 році складатиме приблизно 19,4 млрд гривень (без урахування НАК "Нафтогаз України").
Зазначимо, чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік становив 30,25 млрд гривень. У разі виплати 80% банк перерахує до бюджету 24,2 млрд гривень.