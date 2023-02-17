Сколько госпредприятия заработали для бюджета Украины: данные Минэкономики
Фото: госпредприятия заработали для бюджета Украины 19 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%. Ожидается поступление 19,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.
Проектом предусматривается:
- - утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в 2022 году, в размере 50%;
- - для АО "Ощадбанк", "Оператор рынка" и ЧАО "Укргидроэнерго", "Укрфинжилье", "Украинское Дунайское пароходство" в размере 30%;
- для АО "ПриватБанк" в размере 80%.
По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в 2023 году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета НАК "Нафтогаз Украины").
Отметим, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд. гривен. В случае выплаты 80% банк перечислит в бюджет 24,2 млрд гривен.