Сколько госпредприятия заработали для бюджета Украины: данные Минэкономики

Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о базовом нормативе отчисления доли прибыли на выплату дивидендов за 2022 год государственных предприятий и компаний с долей государства более 50%. Ожидается поступление 19,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Проектом предусматривается: - утвердить базовый норматив отчисления доли прибыли, которая направляется на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в 2022 году, в размере 50%;

- для АО "Ощадбанк", "Оператор рынка" и ЧАО "Укргидроэнерго", "Укрфинжилье", "Украинское Дунайское пароходство" в размере 30%;

для АО "ПриватБанк" в размере 80%. По предварительным расчетам, в случае принятия проекта прогнозная сумма дивидендов в государственный бюджет в 2023 году составит примерно 19,4 млрд гривен (без учета НАК "Нафтогаз Украины").