Скільки держава доплачує пенсіонерам від 70 років і кому додають по 4 тисячі, - відповідь ПФУ

Такі доплати нараховують автоматично. Людям не потрібно йти до Пенсійного фонду із заявою.

Щомісячна компенсація для людей від 70 років

Компенсаційну виплату призначають, якщо пенсія людини менша за 10 340,35 гривні. Це середня зарплата в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески. З неї рахують пенсію.

У розмір пенсії входять надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, індексація та інші доплати. Також враховують щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розмір компенсації залежить від віку:

до 570 гривень - людям старше 80 років;

до 456 гривень - людям віком від 75 до 80 років;

до 300 гривень - людям віком від 70 до 75 років.

Виплату призначають з дня, коли людині виповнилося 70, 75 або 80 років. Вид пенсії, закон, за яким її призначили, тривалість страхового стажу і те, чи людина працює, не мають значення.

Доплата до пенсії з 1 березня 2026 року

Якщо навіть після компенсації пенсія менша за певну суму, держава доплачує різницю. Це стосується людей, яким пенсію призначили за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Доплату враховують під час подальших перерахунків пенсії.

Мінімальні суми такі:

4 213 гривень - для людей від 80 років зі страховим стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків;

4 050 гривень - для людей віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків;

3 725 гривень - для людей до 70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків.

Якщо стажу менше, ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, доплату рахують пропорційно до стажу. Для цього беруть суму 4 050 гривень.

Для людей від 80 років зі стажем не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок пенсійна виплата не може бути меншою за 4 213 гривень. Для людей віком від 75 до 80 років - не меншою за 4 050 гривень.

Нагадаємо, що пенсію можна оформити онлайн без візиту до ПФУ. Заяву подають на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, а для входу потрібна електронна ідентифікація.