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Оформити пенсію можна без візиту до ПФУ: інструкція з 6 кроків

06:30 18.10.2026 Нд
4 хв
aimg Олена Чупровська
Оформити пенсію можна без візиту до ПФУ: інструкція з 6 кроків Ілюстративне фото: як оформити пенсію без візиту до Пенсійного фонду (колаж РБК-Україна)
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Українці можуть оформити пенсію онлайн, не їдучи до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інструкцію Пенсійного фонду.

Заяву на призначення пенсії можна подати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібна електронна ідентифікація та документи, які підтверджують особу і страховий стаж. Заповнити заяву можна онлайн: вписати особисті дані, відповісти на запитання анкети та додати потрібні документи.

Покрокова інструкція: як подати заяву на пенсію онлайн

Крок 1. Відкрийте сайт portal.pfu.gov.ua і увійдіть через електронну ідентифікацію. Залежно від доступного сервісу це може бути кваліфікований електронний підпис (КЕП), BankID або "Дія.Підпис".

Крок 2. В особистому кабінеті перейдіть до розділу "Щодо пенсійного забезпечення" і виберіть "Заява на призначення пенсії".

Крок 3. У формі заяви вкажіть вид пенсії, наприклад за віком. Далі заповніть поля з особистими, адресними та контактними даними.

Крок 4. Дайте відповіді на запитання анкети про трудову діяльність та інші обставини. Анкета допомагає визначити, які документи потрібно додати саме у вашому випадку.

Крок 5. Завантажте скановані копії документів. Перед відправленням переконайтеся, що всі сторінки добре читаються, а інформація збігається з оригіналами.

Крок 6. Перегляньте внесені дані та за потреби виправте помилки. Підпишіть заяву способом, який пропонує сервіс, і надішліть її до Пенсійного фонду.

Після цього статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті.

Які документи потрібні і як перевірити, чи прийняли заяву

Перелік документів залежить від виду пенсії, від даних, які вже є в державних реєстрах, і від ситуації заявника. Перед поданням заяви варто підготувати:

  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудову книжку чи інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • документи про заробітну плату, якщо вони потрібні для розрахунку пенсії;
  • документи про освіту, військову службу чи інші періоди, які можуть зарахувати до стажу;
  • свідоцтво про шлюб або інші документи про зміну прізвища, якщо це потрібно.

Цей перелік не є універсальним для всіх. Остаточний набір документів залежить від конкретної ситуації, тому орієнтуйтеся на вимоги електронної форми та роз'яснення Пенсійного фонду. Про це йдеться в інструкції Пенсійного фонду від 31 серпня 2026 року.

Після надсилання заяви варто перевірити, чи зареєстрував Фонд звернення і на якому етапі його розгляд. Для цього знову увійдіть в особистий кабінет на порталі та відкрийте розділ "Мої звернення". Там знайдіть свою заяву й подивіться, як її опрацьовують.

Також перевірте повідомлення від Пенсійного фонду та ознайомтеся з ухваленим рішенням. Якщо Фонд повідомить, що потрібні додаткові документи, їх треба подати в установленому порядку.

Важливо: надсилання заяви не означає, що пенсію призначать автоматично. Рішення ухвалюють після розгляду документів і перевірки права людини на виплату.

Якщо виникли труднощі з авторизацією, завантаженням документів або заповненням заяви, скористайтеся роз'ясненнями на вебпорталі Пенсійного фонду чи зверніться до сервісного центру. Подати заяву можна й особисто - для цього потрібно підготувати документи та прийти до сервісного центру.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи правильно відображено відомості про страховий стаж і чи немає розбіжностей в особистих даних. Якщо певні періоди роботи не підтверджені або інформації про них немає, може знадобитися додаткове документальне підтвердження.

Нагадаємо, що під час обчислення пенсії можна не враховувати місяці з низькою зарплатою.

Загалом виключити можна до 60 календарних місяців стажу підряд, але вони не можуть становити більше ніж 10% страхового стажу.

Також ми писали, що українці, які вже мають право на пенсію за віком, можуть відкласти її оформлення і отримати підвищення.

За кожен повний місяць відстрочки виплата зростає на 0,5%, а після шести років очікування - на 54%.

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