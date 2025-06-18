Скільки депутатів зараз реально працює у Раді: Стефанчук озвучив несподівані цифри
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив фактичну кількість народних депутатів, які сьогодні постійно працюють у парламенті.
Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, з 399 нардепів реально голосують і присутні в сесійній залі приблизно 340-350 осіб.
"Фактично ви можете побачити за результатами об'єднуючих голосувань. Ця цифра в районі 340-350 народних депутатів, які постійно знаходяться в залі і беруть участь у голосуваннях", - повідомив спікер Ради.
Він уточнив, що ці показники змінюються залежно від обставин, але всі ключові рішення, зокрема щодо національної безпеки, євроінтеграції, політичних заяв - стабільно отримують понад 300 голосів.
"Це історично мінімальна цифра кількості народних депутатів. Але всі тут, з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, з 7 години 30 хвилин, а перші рішення ми проголосували о 8 годин 8 хвилин", - нагадав голова парламенту.
Стефанчук наголосив, що попри втрату мажоритарників з ОРДЛО та Криму, зникнення деяких депутатів і кримінальні справи проти окремих осіб, парламент залишається дієздатним органом.
"Справедливості заради я завжди дякую тим, хто залишився, хто працює, хто не дав можливість втілитися мрії ворога, щоб парламент розбігся", - підкреслив спікер.
Верховна Рада України - це єдиний орган законодавчої влади, який за Конституцією має складатися з 450 народних депутатів. Їх обирають строком на 5 років.
Народні депутати представляють весь український народ, а не лише округ чи партію. Повноваження кожного депутата тривають до відкриття першого засідання новообраної Ради. Якщо вибори не відбуваються вчасно, повноваження чинного складу автоматично продовжуються.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в Україні зменшується кількість населення, і, відповідно, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.
Тим часом Верховна Рада поповнилась новим народним депутатом від "Слуги народу". Присягу склав Сергій Мельник. Все, що про нього відомо РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
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