Скільки депутатів зараз реально працює у Раді: Стефанчук озвучив несподівані цифри

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив фактичну кількість народних депутатів, які сьогодні постійно працюють у парламенті.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, з 399 нардепів реально голосують і присутні в сесійній залі приблизно 340-350 осіб.

"Фактично ви можете побачити за результатами об'єднуючих голосувань. Ця цифра в районі 340-350 народних депутатів, які постійно знаходяться в залі і беруть участь у голосуваннях", - повідомив спікер Ради.

Він уточнив, що ці показники змінюються залежно від обставин, але всі ключові рішення, зокрема щодо національної безпеки, євроінтеграції, політичних заяв - стабільно отримують понад 300 голосів.

"Це історично мінімальна цифра кількості народних депутатів. Але всі тут, з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, з 7 години 30 хвилин, а перші рішення ми проголосували о 8 годин 8 хвилин", - нагадав голова парламенту.

Стефанчук наголосив, що попри втрату мажоритарників з ОРДЛО та Криму, зникнення деяких депутатів і кримінальні справи проти окремих осіб, парламент залишається дієздатним органом.

"Справедливості заради я завжди дякую тим, хто залишився, хто працює, хто не дав можливість втілитися мрії ворога, щоб парламент розбігся", - підкреслив спікер.