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Скільки далекобійних ракет Storm Shadow та SCALP могли передати Україні: оцінки експертів

Фото: скільки далекобійних ракет Storm Shadow та SCALP могли передати Україні (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Франція і Велика Британія могли передати Україні лише по кілька десятків ракет Storm Shadow та SCALP.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні".

"Французи, ймовірно, передали нам 50-80 SCALP. Всього їхня армія мала близько 400 таких ракет. Фактично вони передали нам до 20% своїх запасів", - каже військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський

За його словами, десять років тому ніхто не думав про те, що потрібно створювати великі арсенали такого озброєння, тому їх банально у світі небагато.

"А передача більшої кількості озброєння може вже зашкодити власній обороноздатності країни. Тому і по світу діє так звана квота - одна країна не може передати іншій більше ніж 25% певного виду озброєння", - зазначив він.

Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський описує схожу ситуацію і з ракетами Storm Shadow. За його словами, їх загалом було виготовлено в кількості до тисячі одиниць. Але якась частина з них була використана під час кампаній у Лівії, Сирії, ще партію продали Саудівській Аравії. 

Постачання ракет в Україну

В травні стало відомо, що Велика Британія передає нам значно потужніші крилаті ракети Storm Shadow / SCALP EG класу "повітря - земля". А через два місяці про поставку аналогічного озброєння заявила Франція.

Дальність цієї франко-британської авіаційної ракети у базовій моделі може сягати 560 км. Але українська армія, ймовірно, отримала експортний варіант, який обмежений 250-290 км. Бойова частина цих ракет - приблизно 450 кг. Це кратно більше, ніж у наших ударних БПЛА (вага їхнього бойового заряду не перевищує 75 кг, у "шахедів" - близько 50) і у GMLRS до HIMARS (приблизно 90 кг).

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