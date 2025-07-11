Скільки часу Росії треба, аби захопити Україну: прогноз ISW

Аналітики відзначили, що Росія зазнає колосальних втрат на фронті заради мінімальних територіальних здобутків.

"Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх відносно прискорених темпів просування, які коливалися протягом війни й навряд чи залишатимуться постійними", - цитують експерти статтю The Economist.

Водночас повідомляється, що за нинішнього темпу просування російським військам знадобиться час до лютого 2028 року, аби захопити решту територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які Росія внесла до своєї конституції.

"Темпи просування Росії 15,8 квадратного кілометра на день є надзвичайно високими порівняно з темпами просування Росії взимку 2024 - 2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними", - зазначили фахівці.

Крім того, за даними аналітиків, з 1 травня цього року Росія могла втратити близько 31 тисячі вбитими та пораненими, а з липня 2024 року російські війська здобували лише близько 0,038 квадратного кілометра території на кожного вбитого солдата.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть знищувати особовий склад у поточних літніх наступальних операціях, спрямованих на захоплення решти Луганської та Донецької областей та просування в Дніпропетровську та Сумську області", - підсумували в ISW.