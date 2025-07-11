Сколько времени России нужно, чтобы захватить Украину: прогноз ISW

Аналитики отметили, что Россия понесет колоссальные потери на фронте ради минимальных территориальных достижений.

"России понадобится около 89 лет, чтобы захватить всю Украину при ее нынешних относительно ускоренных темпах продвижения, которые колебались в течение войны и вряд ли будут оставаться постоянными", - цитируют эксперты статью The Economist.

В то же время сообщается, что при нынешнем темпе продвижения российским войскам понадобится время до февраля 2028 года, чтобы захватить остальные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия внесла в свою конституцию.

"Темпы продвижения России 15,8 квадратного километра в день являются чрезвычайно высокими по сравнению с темпами продвижения России зимой 2024 - 2025 годов и весной 2025 года, и вряд ли будут оставаться постоянными", - отметили специалисты.

Кроме того, по данным аналитиков, с 1 мая этого года Россия могла потерять около 31 тысячи убитыми и ранеными, а с июля 2024 года российские войска получали лишь около 0,038 квадратного километра территории на каждого убитого солдата.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать уничтожать личный состав в текущих летних наступательных операциях, направленных на захват остальных Луганской и Донецкой областей и продвижение в Днепропетровскую и Сумскую области", - подытожили в ISW.