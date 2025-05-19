Скільки біженців повернеться в Україну: прогноз Єврокомісії

За даними ЄК, кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб у січні 2025 року.

Передбачається, що кількість активних реєстрацій тимчасового захисту в ЄС залишиться загалом стабільною протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

За даними ЄК, зростання робочої сили в період із 2022 до 2024 року, значною мірою зумовлене припливом біженців з України, найімовірніше, припиниться у 2025 і 2026 роках, оскільки природне зменшення населення поновиться 2026 року.

Миру поки що не видно

Економічні наслідки війни Росії проти України залишаються вкрай невизначеними і вирішальною мірою залежать від її розвитку, йдеться в прогнозі. Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість у регіоні та санкції проти Росії збережуться протягом усього прогнозованого горизонту (до кінця 2026 року).

"Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Незважаючи на зусилля, що докладаються США, ЄС або окремими державами-членами, Росією та Україною, міцна мирна угода, що надає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною", - ідеться в прогнозі ЄК.