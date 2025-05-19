Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии

По данным ЕК, количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек в январе 2025 года.

Предполагается, что количество активных регистраций временной защиты в ЕС останется в целом стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

По данным ЕК, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год, в значительной степени обусловленный притоком беженцев из Украины, скорее всего, прекратится в 2025 и 2026 годах, поскольку естественная убыль населения возобновится в 2026 году.

Мира пока не видно

Экономические последствия войны России против Украины остаются крайне неопределенными и в решающей степени зависят от ее развития, говорится в прогнозе. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на протяжении всего прогнозируемого горизонта (до конца 2026 года).

"Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на усилия, предпринимаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, дающее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым", - говорится в прогнозе ЕК.