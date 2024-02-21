Скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни: опитування ООН

За даними УВКБ ООН, зараз майже 6,5 млн біженців з України шукають прихистку по всьому світу, а близько 3,7 млн людей залишаються вимушено переміщеними особами всередині країни.

Організація провела дослідження про наміри та перспективи втікачів від війни, для цього опитали понад 9900 домогосподарств (з них близько 4000 – за кордоном) у січні та лютому 2024 року.

Більшість опитаних хочуть одного дня повернутися додому. Серед біженців за кордоном таких 65% (6% – у найближчі місяці), серед переселенців – 72% (5% – у найближчі місяці). Зазначається, що частка людей із такими намірами зменшилася за рік – із 77% та 84% відповідно. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців та 15% переселенців.

Серед тих, хто планує повернутися, більше тих, хто перебуває у сусідніх країнах (75%) порівняно з тими, хто знайшов прихисток в інших країнах Європи (62%).

Основним фактором, яким перешкоджає поверненню, називалась відсутність безпеки в Україні. Також респонденти вказували інші проблеми – відсутність економічних можливостей і житла. Серед біженців, які повернулися в Україну, 55% повідомили, що у них виявилося менше можливостей працевлаштування, ніж вони думали.

59% респондентів зазначили, що вони можуть бути змушені повернутися додому під час війни, якщо стикатимуться з проблемами в приймаючих країнах, які стосуються можливістю роботи та правового статусу.

Попередні опитування також виявили, що біженці з особливими потребами та вразливі категорії також розглядають можливість повернення, здебільшого через відсутність інших варіантів.

Зараз більше біженців стали їздити до України із короткостроковими візитами – 50% цього року порівняно із 30% торік. Здебільшого – для відвідування членів сім’ї та перевірки майна. Такі поїздки можуть згодом допомогти прийняти рішення щодо довготермінового повернення, коли умови дозволять.