Скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни: опитування ООН

Майже дві третини українських біженців хочуть повернутися додому в майбутньому. Такі результати нещодавнього дослідження Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Водночас частка людей із такими намірами за рік зменшилася, повідомляє РБК-Україна з посиланням на unhcr.org.
За даними УВКБ ООН, зараз майже 6,5 млн біженців з України шукають прихистку по всьому світу, а близько 3,7 млн людей залишаються вимушено переміщеними особами всередині країни.
Організація провела дослідження про наміри та перспективи втікачів від війни, для цього опитали понад 9900 домогосподарств (з них близько 4000 – за кордоном) у січні та лютому 2024 року.
Більшість опитаних хочуть одного дня повернутися додому. Серед біженців за кордоном таких 65% (6% – у найближчі місяці), серед переселенців – 72% (5% – у найближчі місяці). Зазначається, що частка людей із такими намірами зменшилася за рік – із 77% та 84% відповідно. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців та 15% переселенців.
Серед тих, хто планує повернутися, більше тих, хто перебуває у сусідніх країнах (75%) порівняно з тими, хто знайшов прихисток в інших країнах Європи (62%).
Основним фактором, яким перешкоджає поверненню, називалась відсутність безпеки в Україні. Також респонденти вказували інші проблеми – відсутність економічних можливостей і житла. Серед біженців, які повернулися в Україну, 55% повідомили, що у них виявилося менше можливостей працевлаштування, ніж вони думали.
59% респондентів зазначили, що вони можуть бути змушені повернутися додому під час війни, якщо стикатимуться з проблемами в приймаючих країнах, які стосуються можливістю роботи та правового статусу.
Попередні опитування також виявили, що біженці з особливими потребами та вразливі категорії також розглядають можливість повернення, здебільшого через відсутність інших варіантів.
Зараз більше біженців стали їздити до України із короткостроковими візитами – 50% цього року порівняно із 30% торік. Здебільшого – для відвідування членів сім’ї та перевірки майна. Такі поїздки можуть згодом допомогти прийняти рішення щодо довготермінового повернення, коли умови дозволять.
Нагадаємо, ми писали, скільки українок хочуть повернутися із Польщі та як вони живуть. 47% опитаних мають намір залишитися у країні на деякий час або назавжди.
Також ми розповідали, скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії. 58% респондентів не планують повертатися до України у найближчі два роки.
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