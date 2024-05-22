Скільки банків видають кредити на житло та під які ставки: НБУ повідомив про стан іпотеки

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували дев’ять банків. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми єОселя (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми)", - повідомили в прес-службі.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Програма єОселя

Банки України після початку війни суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів. Зараз кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків їм компенсують частину відсоткової ставки.

З початку 2024 року за програмою єОселя 4 тисячі українських родин взяли кредити на придбання житлана 6,7 млрд гривень.

У 2023 році державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.