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Скільки банків видають кредити на житло та під які ставки: НБУ повідомив про стан іпотеки

Фото: іпотеку в Україні видають за кошти платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України в березні 2024 року видали 878 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень. Купівлю житла кредитують за державною програмою єОселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували дев’ять банків. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми єОселя (майже всі кредити в березні надано в межах цієї програми)", - повідомили в прес-службі.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в березні п’ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Програма єОселя

Банки України після початку війни суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів. Зараз кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків їм компенсують частину відсоткової ставки.

З початку 2024 року за програмою єОселя 4 тисячі українських родин взяли кредити на придбання житлана 6,7 млрд гривень.

У 2023 році державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

 

Наразі в програмі беруть участь Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, "Сенс Банк" "Глобус Банк", "Скай Банк" та "Кредит Дніпро".

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