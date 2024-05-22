Сколько банков выдают кредиты на жилье и под какие ставки: НБУ сообщил о состоянии ипотеки

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали девять банков. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

"Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы есть єОселя (почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы)", - сообщили в пресс-службе.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Программа єОселя

Банки Украины после начала войны значительно сократили выдачу ипотечных кредитов. В настоящее время кредитуют в основном по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков им компенсируют часть процентной ставки.

С начала 2024 года по программе єОселя 4 тысячи украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья на 6,7 млрд гривен.

В 2023 году государственная программа является єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица. Условия участия для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.