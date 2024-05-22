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Сколько банков выдают кредиты на жилье и под какие ставки: НБУ сообщил о состоянии ипотеки

Фото: ипотеку в Украине выдают за деньги налогоплательщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в марте 2024 года выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд. гривен. Покупку жилья кредитуют по государственной программе єОселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали девять банков. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

"Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы есть єОселя (почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы)", - сообщили в пресс-службе.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Программа єОселя

Банки Украины после начала войны значительно сократили выдачу ипотечных кредитов. В настоящее время кредитуют в основном по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков им компенсируют часть процентной ставки.

С начала 2024 года по программе єОселя 4 тысячи украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья на 6,7 млрд гривен.

В 2023 году государственная программа является єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица. Условия участия для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

 

В программе принимают участие Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, "Сенс Банк", "Глобус Банк", "Скай Банк" и "Кредит Днепр".

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